За минулу добу на попіл перетворено більш як 30 одиниць різноманітної ворожої техніки.

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оновлені дані про загальні бойові втрати країни-агресора у загарбницькій війні проти України.

Як йдеться в зведенні, за минулу добу Сили оборони ліквідували 650 російських військових. Загальні втрати окупантів з 24.02.22 по 01.03.23 впритул наблизилися до "червоної лінії" і склали 149 890.

Крім цього, за минулу добу було знищено більш як 30 одиниць різноманітної ворожої техніки. А саме:

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танків ‒ 3395 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8);

артилерійських систем – 2393 (+10);

РСЗВ – 479 (+1);

засобів ППО ‒ 247 (+0);

літаків – 300 (+0);

гелікоптерів – 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4);

крилатих ракет ‒ 873 (+0);

кораблів / катерів ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5);

спеціальної техніки ‒ 230 (+0).

Втрати Росії в Україні - що варто знати

Минулої доби, 28 лютого, як повідомляв Генштаб, авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження російських військ. А підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ, позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Загалом за лютий 2023 року було ліквідовано 21,5 тисяч російських військових. Ці втрати не стали рекордними. Зокрема, через те, що це найкоротший місяць року. Військово-політичний експорт Олександр Коваленко прогнозував, що березень 2023 року має продемонструвати рекордні втрати ворога у загарбницькій війні.

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