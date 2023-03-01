Українські воїни потужно оновили втрати РФ / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував оновлені дані про загальні бойові втрати країни-агресора у загарбницькій війні проти України.

Як йдеться в зведенні, за минулу добу Сили оборони ліквідували 650 російських військових. Загальні втрати окупантів з 24.02.22 по 01.03.23 впритул наблизилися до "червоної лінії" і склали 149 890. 

Крім цього, за минулу добу було знищено більш як 30 одиниць різноманітної ворожої техніки. А саме: 

Відео дня
  • танків ‒ 3395 (+7); 
  • бойових броньованих машин ‒ 6638 (+8); 
  • артилерійських систем – 2393 (+10); 
  • РСЗВ – 479 (+1); 
  • засобів ППО ‒ 247 (+0);
  • літаків – 300 (+0); 
  • гелікоптерів – 288 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4);
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0);
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5);
  • спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
Ще ближче до критичної позначки: українські воїни потужно оновили втрати РФ / інфографіка УНІАН

Втрати Росії в Україні - що варто знати

Минулої доби, 28 лютого, як повідомляв Генштаб, авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження російських військ. А підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ, позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Загалом за лютий 2023 року було ліквідовано 21,5 тисяч російських військових. Ці втрати не стали рекордними. Зокрема, через те, що це найкоротший місяць року. Військово-політичний експорт Олександр Коваленко прогнозував, що березень 2023 року має продемонструвати рекордні втрати ворога у загарбницькій війні.

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