Він пояснив, чому Путін вважає, що може вторгатися в інші країни.

Російська армія щомісяця може втрачати близько 24 тисяч своїх солдатів, це відбувається через імперіалістичну манію Путіна.

З такою заявою виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спілкування з громадянами на Фестивалі демократії."Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все заради імперіалістичної манії величі російського президента", - цитує його ntv.

Канцлер додав, що кремлівський правитель порушує чужі кордони, оскільки вважає Україну і Білорусь частинами Росії. Шольц зазначив, що Путін несе відповідальність за загибель українських військових та цивільних.

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Втрати Росії в Україні: останні новини

Російська окупаційна армія щодня втрачає на полі бою живу силу та техніку. За даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року Росія втратила у незаконній війні понад 501 тисячу військових.

Російські "Медіазона" і "Бі-бі-сі" ведуть список імен загиблих російських військових, про смерть яких повідомляли публічно. Їм відомо вже понад 55 тисяч імен.

20 травня Генштаб повідомив, що РФ втратила майже дві тисячі солдатів та понад 340 одиниць техніки під час нового наступу на Харківському напрямку.

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