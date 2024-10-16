ЗСУ 'закопали' купу росіян з технікою: Генштаб оновив втрати ворога (інфографіка)

Зокрема, знищено 9 ворожих танків та 31 БПЛА.

Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення станом на 16 жовтня серед особового складу склали близько 672 тисяч 850 осіб.

Як повідомив Генштаб Збройних сил України, упродовж минулої доби наші захисники ліквідували 1 тис. 450 російських окупантів. За відомостями Генштабу, також знищено чимало ворожої техніки, зокрема:

танків ‒ 8 тис. 997 (+9 одиниць за добу);

бойових броньованих машин ‒ 17 тис. 969 (+30);

артилерійських систем – 19 тис. 459 (+29);

РСЗВ – 1 тис. 231 (+0);

засоби ППО ‒ 978 (+0) од;

літаків – 369 (+0) од;

гелікоптерів – 329 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 тис. 50 (+31);

крилаті ракети ‒ 2 тис. 620 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 тис. 732 (+78) од;

спеціальна техніка ‒ 3 тис. 441 (+0).

Крім того, за даними Генштабу, у ніч на 16 жовтня ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області, а також 136-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Відео дня

"Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється. Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ", - йдеться у повідомленні.

Російські дрони - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни країна-агресор Російська Федерація модернізувала ударні безпілотники типу Shahed-136. Тепер ворожі дрони-камікадзе набирають вищу висоту та мають більшу швидкість.

Водночас аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що Сили оборони України повинні готуватися до того, що ворог випускатиме більше безпілотників типу "шахед", і їх, ймовірно, складніше буде збивати.

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