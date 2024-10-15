Українські воїни на Донбасі результативніше працюють дронами, поділився представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила.

Біля міста Часів Яр Донецької області упродовж доби російські загарбники у середньому за п’ять-шість штурмів малими піхотними групами (від трьох до шести осіб) можуть втрачати від 30 до 50 людей пораненими та ліквідованими.

Про втрати ворога розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України імені короля Данила Андрій Полухін в ефірі "Громадського радіо".

"Ця цифра не точна, однак може показати середньостатистичну ситуацію втрат росіян в районі Часового Яру", - додав співбесідник.

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За його словами, супротивник, як і раніше у великій кількості отримує безілотники, однак зараз наші воїни дронами працюють результативніше:

"Є питання до якості їх дронів та до пілотів, які ними користуються. Однак росіяни мають на місці і фахових спеціалістів, які можуть виправити у БПЛА те, що потрібно".

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на Донбасі, захопили низку населених пунктів та зазнають величезних втрат. Загальні втрати ворога на 15 жовтня 2024 року в Україні становлять приблизно 671 400 супротивників.

15 жовтня аналітики DeepState повідомили, що супротивникам вдалося просунутися біля кількох населених пунктів, у тому числі в районі Водяного й Торецька, які знаходяться у Донецькій області.

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