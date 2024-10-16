Українські мобільні вогневі групи вже вдосконалили техніку та тактику їхнього збиття.

Країна-агресор Російська Федерація модернізувала ударні безпілотники типу Shahed-136. Тепер ворожі дрони-камікадзе набирають вищу висоту та мають більшу швидкість.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на українського військового, який працює в мобільному підрозділі протиповітряної оборони. За його словами, раніше "шахеди" були дуже повільними, складними в маневруванні та могли літати лише на низьких висотах.

"Український військовий зазначив, що українські мобільні вогневі групи також вдосконалили техніку та тактику, щоб продовжувати збивати безпілотники "шахед", - додали аналітики.

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Війна в Україні - російські дрони

Сили оборони України повинні готуватися до того, що ворог випускатиме більше безпілотників типу "шахед", і їх, ймовірно, складніше буде збивати, заявив аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап.

Всупереч усім хитрощам росіян щодо використання "шахедів", Україна вигадала інноваційну систему їхнього виявлення: по всій країні безліч мережевих мікрофонів, встановлених на стовпах, прослуховують звук двигуна Shahed, а центральна система ППО зіставляє дані мікрофонів, щоб відслідковувати маршрут кожного дрона та обчислювати його ймовірну ціль.

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