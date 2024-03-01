За минулу добу вражено 36 артилерійських систем, 30 бойових броньованих машин та 17 танків.

Сили оборони України за минулу добу зменшили лави російських загарбників на 920 солдат.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, загальні бойові втрати Росії у війні серед особового складу орієнтовно склали близько 414 тис. 680 осіб.

Також Сили оборони знищили на фронті багато різноманітної військової техніки, зокрема:

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танків ‒ 6610 (+17) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 12582 (+30);

артилерійських систем – 10106 (+36);

засобів протиповітряної оборони ‒ 691 (+1);

літаків – 345 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7794 (+26);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13206 (+54);

спеціальна техніка ‒ 1611 (+10).

Крім того, Сили оборони уразили 1000 РСЗВ, 235 гелікоптерів, 1912 крилатих ракет, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби, 29 лютого, на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Окупанти продовжували штурмувати українські позиції на Авдіївському, Новопавлівському, Херсонському та інших напрямках.

За даними американських аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW); окупанти просунулися на захід від Авдіївки в поля на південь і південний захід від Степового, а також на північний захід від Ласточкиного. При цьому в Інституті вказали, що російські пропагандисти оголосили про захоплення Бердичів і Тоненького, а також про захоплення більшої частини або всієї Орлівки. Однак, на тлі важких боїв, що тривають, ISW не підтвердив захоплення цих населених пунктів окупантами.

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