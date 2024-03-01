Аналітики знову спростували низку "завоювань" російських окупантів на Донбасі.

Російські окупанти просунулися на захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що російські воєнкори заявили про нібито просування далі окупантів в Іванівському і, що тепер контролюють половину або більшу частину населеного пункту. Однак у ISW підкреслили, що не побачили візуального підтвердження цих тверджень.

Крім того, у звіті йдеться, що окупанти просунулися на захід від Авдіївки. Геолоковані кадри показують, що російські війська просунулися в поля на південь і південний захід від Степового, а також на північний захід від Ласточкиного. При цьому в Інституті вказали, що російські пропагандисти оголосили про захоплення Бердичів і Тоненького, а також про захоплення більшої частини або всієї Орлівки. Однак, на тлі важких боїв, що тривають, ISW не підтвердив захоплення цих населених пунктів окупантами.

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Також окупанти просунулися на захід від Донецька на тлі триваючих позиційних боїв. На цьому напрямку російські воєнкори також повідомили про "перемогу" - нібито їхні війська просунулися в Красногорівці, однак насправді ЗСУ витіснили російські війська з Красногорівки за кілька годин після входу в населений пункт.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ситуація на Авдіївському напрямку складна й динамічна. За вчора на Авдіївському напрямку було відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

Частковий успіх, який подекуди на цьому напрямку має ворог, пов’язаний з тим, що російські війська підтягують резерви та застосовують більші сили.

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