Росіяни намагались пробити оборону ЗСУ на Оріхівському напрямку.

Протягом минулої доби, 29 лютого, на фронті відбулося 83 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генштаб, на Куп’янському напрямку Збройні сили України відбили 2 атаки росіян в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку наші воїни стримали 12 атак в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку бої велись в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, відбито 2 атаки.

Відео дня

На Авдіївському напрямку ворог не заспокоюється - лише за добу там було 25 невдалих спроб противника пробити оборону ЗСУ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Окупанти 30 разів намагались прорватися через позиції наших військ. Ще одну невдалу атаку противник здійснив на Оріхівському напрямку в районі Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра", - розповіли у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти намагаються просуватися на Запорізькому напрямку, заявив речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов. Намагаються використовувати тактику авдіївських подій. Заходять, намагаються зачепитися малими піхотними групами за якусь будівлю, обладнати вогневу точку.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій зазначив, що Новопавлівський уже давно є напрямком, на якому ворог проводить інтенсивні наступальні дії.

Вас також можуть зацікавити новини: