Знищено десятки танків, артилерії та ББМ.

Українські Сили оборони продовжують нищити окупантів, і за минулу добу ліквідували 1110 російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати росіян станом на 16 січня склали близько 372 тисяч 090 осіб.

Також ЗСУ зібрали гарний урожай із десятків одиниць ворожих танків, артилерії та бронетехніки.

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Так, за минулу добу знищено:

24 танки (всього 6113),

36 бойових броньованих машин (11358),

30 артилерійських систем (8801),

3 РСЗВ (961),

3 засоби ППО (653),

2 літаки (331),

12 БПЛА оперативно-тактичного рівня (6877),

1 крилату ракету (1816),

33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (11731),

9 одиниць спеціальної техніки (1365).

Не змінилася кількість знищених гелікоптерів – 324, кораблів /катерів – 23, підводних човнів – 1.

Ситуація на фронті - що відомо

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворог напирав на Авдіївському напрямку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

Крім того, на Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

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