Також серед розбитого засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, 8 артилерійських засобів, один засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника.

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Війна в Україні: новини

За попередню добу на лінії фронту відбулося майже 90 бойових зіткнень. Зокрема, тільки на Авдіївському напрямку загарбники 31 раз безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ.

А за цю добу відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворог напирав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

При цьому командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сухопутні війська ЗСУ наразі перебувають в "активній обороні" і зосереджені на утриманні позицій вздовж східної ділянки фронту протяжністю 1000 км.

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