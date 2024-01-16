На цьому напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворог напирав на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 - в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив безуспішний штурм позицій наших військ.

Війна в Україні: новини

За попередню добу відбулося майже 90 бойових зіткнень. Зокрема, тільки на Авдіївському напрямку загарбники 31 раз безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ.

Сухопутні війська ЗСУ наразі перебувають в "активній обороні" і зосереджені на утриманні позицій вздовж східної ділянки фронту протяжністю 1000 км. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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