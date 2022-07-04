На півдні України у неділю ліквідували три одиниці ворожої бронетехніки, поділилися в оперативного командування "Південь".

На півдні України упродовж неділі, 3 липня, були знищені 47 російських окупантів та, зокрема, ворожі самохідні артилерійські установки та гаубиця.

На українській землі також знищено три одиниці ворожої бронетехніки, йдеться на сторінці у Facebook оперативного командування "Південь" Збройних сил України.

У командуванні додали, що на нашій землі також ліквідували станцію радіоелектронної розвідки супротивника.

"…За добу підтверджені втрати противника складають 47 рашистів, дві самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція...", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 3 липня у Миколаївській області українські воїни накрили вогнем два ворожих склади боєприпасів, один об'єкт було ліквідовано.

У Генштабі армії України повідомляли, що станом на 3 число на нашій землі вже знищили приблизно 35 тис. 970 ворогів і 1 тис. 584 танки супротивника.

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