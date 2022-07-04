Армія України завдала ударів по об'єктах супротивника у двох районах Миколаївської області.

У Миколаївській області Збройні сили України накрили вогнем два ворожих склади боєприпасів.

Було нанесено ракетний та авіаційний удари по складах супротивника у Снігурівському та Баштанському районах Миколаївщини, повідомило у Facebook оперативне командування "Південь" ЗСУ.

"…Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується…", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, війська Росії пішли на повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого і почали скидати бомби на військові та цивільні об'єкти. Лише в одному Маріуполі Донецької області через дії окупантів загинули понад 20 тисяч осіб. Супротивникам вдалося взяти під контроль частину півдня та сходу нашої держави.

Захисники України давали гідну відсіч ворогам. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 3 липня на нашій території вже ліквідували приблизно 35 тис. 970 супротивників та, зокрема, 1 тис. 584 ворожих танки.

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