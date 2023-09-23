Зокрема, знищено радіолокаційну станцію армії РФ

Авіація Сил оборони України за 23 вересня завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири - по зенітно-ракетних комплексах російських військ.

Також, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, підрозділи ракетних військ уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських засобів та одну радіолокаційну станцію росіян.

Тим часом, як повідомляється, війська РФ завдали п'ять ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення. Руйнування і пошкодження отримали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні - прогноз

Як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, до кінця третього тижня вересня рекорди за кількістю знищеної техніки російських окупаційних військ чітко вималювалися.

За прогнозом експерта, у кінці місяця слід очікувати рекорди ЗСУ у знищеній кількості:

ствольної артилерії;

РСЗВ;

автотранспорту.

"Які будуть остаточні результати, побачимо у кінці місяця, але і проміжні вже говорять більш ніж просто багато про що", - вважає Коваленко.

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