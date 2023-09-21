Зокрема, уражено пункт управління, дев'ять артилерійських засобів та дві станції РЕБ противника.

Авіація Збройних сил України протягом доби завдала удару по пункту управління та 10 ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління та 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та дві станції РЕБ противника", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі заявили, що за уточненою інформацією, уночі 21 вересня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300.

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"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет. Загалом ворог завдав 52 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні - актуальне

Як повідомляв УНІАН, протягом доби російські окупанти атакували на декількох напрямках. На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, але успіху не мав. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки.

На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Микільського. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного.

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