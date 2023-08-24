Українські воїни вдарили по пунктах управління та по районах зосередження особового складу військ РФ.

Авіація Сил оборони України за 24 серпня завдала один удар по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу і три - по зенітно-ракетних комплексах російський військ.

Також, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та одну радіоелектронну станцію боротьби росіян.

Тим часом росіяни завдали п'ять ракетних і 34 авіаційних ударів, здійснили 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах.

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"Ймовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попередили у Генштабі ЗСУ.

Втрати Росії в Україні на 24 серпня - дані Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 24 серпня 2023 року орієнтовно склали 259 160 чоловік особового складу. За 23 серпня сили оборони ліквідували ще 340 російських загарбників.

Крім того, Росія втратила на полі бою в Україні не менше: танків - 4 375, бойових броньованих машин - 8 511, артилерійських систем - 5 333, РСЗВ - 723, засобів ППО - 494, літаків / вертольотів - 315 / 316.

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