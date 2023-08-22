Уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та одну важку вогнеметну систему ТОС-1А.

Авіація Сил оборони України за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу російських загарбників та два - по зенітно-ракетним комплексам.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по зенітно-ракетним комплексам", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та одну важку вогнеметну систему ТОС-1А окупантів.

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Водночас, як мовиться у зведенні, протягом доби росіяни завдали два ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Втрати Росії в Україні: останні новини

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 258 тисяч 340 осіб. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 410 загарбників.

Також було знищено чотири ворожі танки, 27 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві РСЗВ, три БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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