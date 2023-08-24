Знищено два ворожі танки, 23 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 20 БпЛА.

Українські захисники кожного дня виборюють свободу для нашої країни. Тільки за минулу добу, 23 серпня, Сили оборони ліквідували 340 російських загарбників.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 24 серпня 2023 року орієнтовно склали 259 160 осіб.

Також в Генштабі поінформували про знищену техніку окупантів:

Відео дня

танків ‒ 4 375 (+2) одиниць;

бойових броньовних машин ‒ 8 511 (+23);

артилерійських систем – 5 333 (+15);

РСЗВ / MLRS – 723 (+1);

засоби ППО ‒ 494 (+3);

літаків / гелікоптерів – 315 / 316;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 344 (+20);

крилаті ракети ‒ 1 406;

кораблі /катери ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 773 (+28);

спеціальна техніка ‒ 801 (+1).

Ситуація на фронті станом на 24 серпня 2023 року - головні новини

За даними Генштабу упродовж доби ворог наступав на кількох напрямках. На Куп’янському - противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському - росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області.

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