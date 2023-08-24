Українські захисники кожного дня виборюють свободу для нашої країни. Тільки за минулу добу, 23 серпня, Сили оборони ліквідували 340 російських загарбників.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 24 серпня 2023 року орієнтовно склали 259 160 осіб.
Також в Генштабі поінформували про знищену техніку окупантів:
- танків ‒ 4 375 (+2) одиниць;
- бойових броньовних машин ‒ 8 511 (+23);
- артилерійських систем – 5 333 (+15);
- РСЗВ / MLRS – 723 (+1);
- засоби ППО ‒ 494 (+3);
- літаків / гелікоптерів – 315 / 316;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 344 (+20);
- крилаті ракети ‒ 1 406;
- кораблі /катери ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 773 (+28);
- спеціальна техніка ‒ 801 (+1).
Ситуація на фронті станом на 24 серпня 2023 року - головні новини
За даними Генштабу упродовж доби ворог наступав на кількох напрямках. На Куп’янському - противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському - росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області.