Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів.

Армія Російської Федерації завдає потужних та масованих ударів по позиціям захисників України та населених пунктах, де досі перебувають мирні українці. Вночі окупанти знову атакували Україну дронами Shahed-136/131.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Московка, Загризове Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Слов’янськ, Краматорськ, Семенівка, Очеретине, Бердичі, Тоненьке, Терни, Іванівське, Орлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новодарівка Запорізької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та трьом зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу, двум пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгення Російської Федерації в наше країну та станом на 18 лютого 2024 року орієнтовно склали близько 402430 особового склади армії РФ.

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