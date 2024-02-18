Українскі захисники безупину боронять нашу землю від російських загарбників. За минулу добу воїни України ліквідували ще понад тисячу солдатів армії Російської Федерації.
За інформацією Генерального штаба Збройних сил України в Facebook, загальні бойові втрати противника станом на 18 лютого орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб;
- танків ‒ 6487 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53);
- артилерійських систем /РСЗВ – 9709 (+40) / 984 (+0);
- засоби ППО ‒ 674 (+3);
- літаків / гелікоптерів – 335 (+3) / 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36);
- крилаті ракети ‒ 1898 (+2);
- кораблі /катери ‒ 25 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2);
- спеціальна техніка ‒ 1540 (+7).
Втрати Росії у війні проти України - бої за Авдіївку
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що від початку 2024 року і до 16 лютого втрати російських окупаційних військ в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" перевищили 20,5 тисяч осіб.
Крім того, він зазначив, що загальні втрати ворога з 1 січня до 16 лютого включно становлять - 20 607 осіб, 201 танк та 492 бойові бронемашини.