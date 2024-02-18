Українські бійці за добу знищили понад 50 бойових броньованих машин та 40 артилерійських засобів.

Українскі захисники безупину боронять нашу землю від російських загарбників. За минулу добу воїни України ліквідували ще понад тисячу солдатів армії Російської Федерації.

За інформацією Генерального штаба Збройних сил України в Facebook, загальні бойові втрати противника станом на 18 лютого орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб;

танків ‒ 6487 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53);

артилерійських систем /РСЗВ – 9709 (+40) / 984 (+0);

засоби ППО ‒ 674 (+3);

літаків / гелікоптерів – 335 (+3) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36);

крилаті ракети ‒ 1898 (+2);

кораблі /катери ‒ 25 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2);

спеціальна техніка ‒ 1540 (+7).

Втрати Росії у війні проти України - бої за Авдіївку

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що від початку 2024 року і до 16 лютого втрати російських окупаційних військ в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" перевищили 20,5 тисяч осіб.

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Крім того, він зазначив, що загальні втрати ворога з 1 січня до 16 лютого включно становлять - 20 607 осіб, 201 танк та 492 бойові бронемашини.

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