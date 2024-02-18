Повітряні сили також знищили 12 "шахедів" та авіаційну ракету Х-59.

Вранці неділі, 18 лютого, українські воїни збили ще одну російську "пташку".

Як повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук, цього разу знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося близько 6 ранку.

"Бадьорого ранку, Україно! У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу", - пише Олещук.

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Крім того, Повітряні сили знищили 12 "шахедів" та авіаційну ракету Х-59. Олещук подякував підрозділам Повітряних Сил за успішну бойову роботу.

Знищення російських літаків

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що вранці сьогодні, 17 лютого, українські захисники збили одразу три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Олещук додав, що хороші новини прийшлі зі Східного напрямку фронту.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що українські воїни збили російські літаки під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

Командувач Повітряними силами Микола Олещук розкрив деталі знищення трьох бортів російських Су. Поки в РФ запевняють, що "втрат нема", Олещук нагадав, що знищено Су-35С - одномісний літак та два Су-34 – двомісні.

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