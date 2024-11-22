Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок серед особового складу орієнтовно склали 728 тисяч 300 осіб.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби наші захисники знищили 1 тис. 50 російських окупантів.
Також знищено чимало ворожої техніки противника. Зокрема:
- танків ‒ 9 тис. 399 (+1 одиниця за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 19 тис. 156 (+13) ;
- артилерійських систем – 20 тис. 736 (+5);
- РСЗВ – 1 тис. 254 (+1);
- засоби ППО ‒ 1 тис. 4 (+1);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 тис. 260 (+1);
- крилаті ракети ‒ 2 тис. 764 (+8);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 тис. 777 (+32);
- спеціальна техніка ‒ 3 тис. 675 (+1).
Війна в Україні - головні новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, війська країни-агресора Російської Федерації мають нові просування на російсько-українському фронті. За даними аналітиків DeepState, загарбницьким військам вдалося окупувати селище Дальнє, що знаходиться в Курахівській міській громаді Покровського району Донецької області.
Крім того, просування росіян фіксують у Торецьку та Кураховому, а також біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.
У зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 22:00 21 листопада повідомлялося, що за добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Найбільш акткивно окупанти наступали на Покровському (49 атак) та Курахівському (26 атак) напрямках.