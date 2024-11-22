Також знищено 13 ББМ, 13 артсистем, 8 крилатих ракет.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок серед особового складу орієнтовно склали 728 тисяч 300 осіб.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, упродовж минулої доби наші захисники знищили 1 тис. 50 російських окупантів.

Також знищено чимало ворожої техніки противника. Зокрема:

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- танків ‒ 9 тис. 399 (+1 одиниця за добу);

- бойових броньованих машин ‒ 19 тис. 156 (+13) ;

- артилерійських систем – 20 тис. 736 (+5);

- РСЗВ – 1 тис. 254 (+1);

- засоби ППО ‒ 1 тис. 4 (+1);

- літаків – 369 (+0);

- гелікоптерів – 329 (+0);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 тис. 260 (+1);

- крилаті ракети ‒ 2 тис. 764 (+8);

- кораблі /катери ‒ 28 (+0);

- підводні човни - 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 тис. 777 (+32);

- спеціальна техніка ‒ 3 тис. 675 (+1).

Війна в Україні - головні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, війська країни-агресора Російської Федерації мають нові просування на російсько-українському фронті. За даними аналітиків DeepState, загарбницьким військам вдалося окупувати селище Дальнє, що знаходиться в Курахівській міській громаді Покровського району Донецької області.

Крім того, просування росіян фіксують у Торецьку та Кураховому, а також біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 22:00 21 листопада повідомлялося, що за добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Найбільш акткивно окупанти наступали на Покровському (49 атак) та Курахівському (26 атак) напрямках.

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