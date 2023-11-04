Ракетні війська уразили артилерійський засіб загарбників.

Українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу та озброєння російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби ворог завдав шість ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок обстрілів руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також є поранені серед цивільного населення.

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Водночас протягом доби авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Крім того, підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб загарбників.

Втрати окупантів - останні дані

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 4 листопада, Генштаб заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 304,1 тис. своїх військових, з яких 830 було ліквідовано впродовж минулої доби.

Крім того, за цей час знищено було, зокрема 5 тис. 276 російських танків, 9 тис. 939 бойових броньованих машин, 7 тис. 363 артилерійські системи та 861 реактивну систему залпового вогню.

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