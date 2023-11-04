Загальні втрати окупантів з 24 лютого 2022 року вже перетнули межу у 304 тисячі осіб.

Минулої доби українські військові ліквідували ще понад 800 російських загарбників та понад 160 одиниць російської техніки й озброєння.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 304,1 тисячі своїх військових, з яких 830 - ліквідовано впродовж минулої доби.

Також за добу знищено ще 11 російських танків (загалом 5276), 38 бойових броньованих машин (9939), 35 артилерійських систем (7363), 7 реактивних системи залпового вогню (861), 2 засоби протиповітряної оборони (568), 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня (5534), 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (9716), а також 4 одиниці спеціальної техніки (1038).

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Не змінилася за добу кількість знешкоджених ворожих літаків - 322, гелікоптерів - 324, крилатих ракет - 1551, підводних човнів - 1, а також кораблів та катерів - 20.

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За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби українська авіація 9 разів вдарила по районах скупчення російських загарбників та їхньої техніки. Також ракетним військам вдалося уразити російську станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, склади боєприпасів та артилерію.

За добу на фронті відбулося 66 бойових зіткнень з ворогом, відтак "гаряче" відразу на кількох напрямках. Ворожі атаки та спроби штурмів ЗСУ відбили на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

Також південніше Бахмута Донецької області українські війська продовжують вести штурмові дії та завдають росіянам значних втрат.

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