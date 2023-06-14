Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Українські війська потужно вдарили по місцях скупчення російських окупантів на фронті. Генштаб у ранковому зведенні 14 червня доповів про нові втрати ворога протягом доби.

Зокрема, авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Втрати Росії в Україні - головне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 216 650 окупантів, з них 470 за підсумками минулих боїв. Крім того, знищено, зокрема, ще 20 артсистем та один гелікоптер.

Останнім часом Росія почала помітно більше втрачати важкі вогнеметні системи залпового вогню "Сонцепіки".

За словами військового Валерія Маркуса, чия бригада зараз веде активні бої на Запорізькому напрямку, росіяни, попри оборонну позицію, зазнають більших втрат, ніж сторона, що наступає, тобто Україна.

Так, на днях ЗСУ ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. Рашистські "воєнкори" пишуть, що топ-окупант загинув "в результаті ракетної атаки противника".

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