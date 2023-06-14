У двох оперативно-стратегічних угрупуваннях військ "Хортиця" і "Таврія" втрати неспівмірно менші, ніж у ворога.

Протягом тижня зафіксована інформаційна активність російських окупантів щодо теми втрат України під час наступу. Це робиться з метою деморалізації та створення паніки.

В ефірі інформаційного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала інформаційне правило під час війни, що жодна із сторін не оприлюднює свої втрати. При цьому вона підкреслила, що ЗСУ під час наступу несуть в рази менші втрати порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне.

"Тобто, вони оприлюднюють, намагаються щось про нас говорити, ми оприлюднюємо їхні втрати. Але ніхто не говорить про свої. Тому що ворог по цих показниках може орієнтуватися про наступні плани. Для військових ці цифри мають величезне значення для методики прогнозування і формування подальших дій", - акцентувала Маляр.

Заступниця міністра оборони озвучила цифри співвідношення втрат за минулий тиждень . "Минулий тиждень у нас фактично два оперативно-стратегічних угрупування військ, де здійснювався наступ – це "Хортиця" (там де Бахмутський напрямок - УНІАН) і "Таврія" (там де Запорізький і Бердянській напрямки - УНІАН). По "Хортиці" співвідношення у ворога загиблих у 8,73, майже в 9 разів, більше загиблих. Якщо говорити про "Таврію", там загиблих у ворога в 5,3 більше, ніж у нас", - пояснила ситуацію Маляр.

Вона наголосила, що під час війни всі сторони мають втрати.

Контрнаступ ЗСУ

14 червня , за даними Генштабу ЗСУ Сили оборони продовжують наступальні операції й мають успіхи. Зазначається, що супротивник зазнає шалених втрат у живій силі та техніці. Загальні втрати росіян на 14 червня становлять приблизно 217 330 загарбників. За добу ліквідовані 680 окупантів.

9 червня у Міноборони пояснювали, для чого важливо не видавати дані про втрати на війні. Заступниця міністра оборони Ганни Маляр пояснювала, що чим більше відкрито інформації про противника, тим простіше прорахувати його спроможності і плани.

Раніше, на 3 березня Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов розповідав про співвідношення втрат українських Сил оборони та російської окупаційної армії у боях за Бахмут Донецької області. Він наголошував, що ворожі війська втрачають у сім разів більше живої сили.

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