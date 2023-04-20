Генеральний штаб Збройних сил оновив дані про загальні бойові втрати росіян на війні проти України.
З 24 лютого 2022 окупанти втратили в Україні близько 184420 солдат, 670 окупантів було ліквідовано за останню добу, йдеться в зведенні.
Крім цього, ворог втратив:
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- танків ‒ 3667 (+2);
- бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10);
- артилерійських систем – 2825 (+6);
- РСЗВ – 539 (+1);
- засобів ППО ‒ 285 (+0);
- літаків – 308 (+0);
- гелікоптерів – 293 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів та катерів ‒ 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15);
- спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
Втрати Росії в Україні - останні новини
19 квітня Генштаб повідомив, що українські воїни завдали по супротивнику потужні удари та поцілили у важливі об'єкти. Атаковано два склади боєприпасів ворога й два райони зосередження озброєння, військової техніки та живої сили супротивника.
Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у звіті повідомив, що щомісяця російські окупанти втрачають на полі бою майже 150 танків.