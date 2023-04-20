Прямим рейсом до пекла: ЗСУ ліквідували ще майже 700 окупантів / ВМС ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил оновив дані про загальні бойові втрати росіян на війні проти України.

З 24 лютого 2022 окупанти втратили в Україні близько 184420 солдат, 670 окупантів було ліквідовано за останню добу, йдеться в зведенні. 

Крім цього, ворог втратив: 

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  • танків ‒ 3667 (+2);
  • бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10); 
  • артилерійських систем – 2825 (+6); 
  • РСЗВ – 539 (+1); 
  • засобів ППО ‒ 285 (+0);
  • літаків – 308 (+0); 
  • гелікоптерів – 293 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів та катерів ‒ 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15);
  • спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
Прямим рейсом до пекла: ЗСУ ліквідували ще майже 700 окупантів / інфографіка УНІАН

Втрати Росії в Україні - останні новини

19 квітня Генштаб повідомив, що українські воїни завдали по супротивнику потужні удари та поцілили у важливі об'єкти. Атаковано два склади боєприпасів ворога й два райони зосередження озброєння, військової техніки та живої сили супротивника.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у звіті повідомив, що щомісяця російські окупанти втрачають на полі бою майже 150 танків.

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