Ворог втратив десятки одиниць техніки за добу.

Генеральний штаб Збройних сил оновив дані про загальні бойові втрати росіян на війні проти України.

З 24 лютого 2022 окупанти втратили в Україні близько 184420 солдат, 670 окупантів було ліквідовано за останню добу, йдеться в зведенні.

Крім цього, ворог втратив:

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танків ‒ 3667 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10);

артилерійських систем – 2825 (+6);

РСЗВ – 539 (+1);

засобів ППО ‒ 285 (+0);

літаків – 308 (+0);

гелікоптерів – 293 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів та катерів ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15);

спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

Втрати Росії в Україні - останні новини

19 квітня Генштаб повідомив, що українські воїни завдали по супротивнику потужні удари та поцілили у важливі об'єкти. Атаковано два склади боєприпасів ворога й два райони зосередження озброєння, військової техніки та живої сили супротивника.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у звіті повідомив, що щомісяця російські окупанти втрачають на полі бою майже 150 танків.

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