Українські воїни поцілили у райони зосередження ворожого озброєння, військової техніки й живої сили, зазначили у Генштабі.

Втрати Росії в Україні зросли - українські воїни завдали по супротивнику потужні удари та поцілили у важливі об'єкти.

Уражено ворожі склади боєприпасів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у середу ввечері, 19 квітня. "Авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів", - зазначили у Генштабі.

За його даними, ракетні війська й артилеристи уразили два склади боєприпасів ворога й два райони зосередження озброєння, військової техніки та живої сили супротивника.

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Ворог вже тривалий час намагається прорватися вперед на Донбасі, зокрема, активно атакує українських воїнів на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському напрямках.

Командувач Східного угруповання військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський 19 квітня повідомив, що епіцентром ворожого наступу лишається Бахмутський напрямок. Сирський зазначив, що українські воїни стримують натиск ворога у динамічних боях і завдать йому суттєвих втрат.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 183 750 окупантів. Також знищено дуже багато ворожої техніки, зокрема, 7110 бойових броньованих машин.

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