Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника", - йдеться у повідомленні.
Також в Генштабі поінформували, що за добу загалом ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Крім того, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 балістичні ракети Іскандер-М. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні БпЛА та дві керовані авіаційні ракети противника.
Втрати ворога - останні новини
За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 860 російських окупантів, втрати вороа наближаються до позначки в 300 тисяч.
Крім того, було знищено 15 танків, 17 ББМ, 14 артсистем та літак окупантів.