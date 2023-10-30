Зокрема, уражено засіб ППО, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артзасобів

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника", - йдеться у повідомленні.

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Також в Генштабі поінформували, що за добу загалом ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Крім того, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 балістичні ракети Іскандер-М. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні БпЛА та дві керовані авіаційні ракети противника.

Втрати ворога - останні новини

За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 860 російських окупантів, втрати вороа наближаються до позначки в 300 тисяч.

Крім того, було знищено 15 танків, 17 ББМ, 14 артсистем та літак окупантів.

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