"Армія дронів" знищила 65 гармат та 14 САУ ворога.

Завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (23-30 жовтня) знищено 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок російських окупантів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії - мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії - більше збережених життів наших воїнів", - заявив він.

Також, за інформацією Федорова, оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини, три реактивні систем залпового вогню та багато іншої російської техніки.

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Успіхи "Армії дронів"

Як повідомляв УНІАН, проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Цьогоріч на ці потреби виділили 40 мільярдів гривень з держбюджету, а наступного року на цей проект передбачено 48 мільярдів гривень.

На початку жовтня стало відомо, що на фронт відправили майже 2 тисячі безпілотників Autel EVO MAX 4T зі штучним інтелектом.

Також на фронт ЗСУ передали понад 200 українських ударних безпілотників Heavy Shot за державною програмою "Армія дронів", які допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати.

За словами Федорова, Heavy Shot мають стійку до дії РЕБ систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів.

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