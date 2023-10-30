Кількість збитих літаків росіян зросла до 321

Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію про втрати ворога, які на сьогодні наближаються вже до 300 тисяч осіб особового складу. За минулу добу ліквідовано близько 860 російських окупантів.

Так, згідно з оприлюдненими даними, бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали близько 299940 осіб.

Також за добу зросла кількість знищеної техніки агресорів:

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літаків – до 321 (+1) одиниці;

танків ‒ до 5190 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ до 9775 (+17) одиниць;

артилерійських систем – до 7202 (+14) одиниць;

засобів ППО ‒ до 559 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20);

автомобільної техніки та автоцистерн – до 9555 (+23) одиниць;

спеціальної техніки ‒ 1014 (+2) одиниць.

Як відомо, також у цій війні ворог втратив 834 РСЗВ, 324 гелікоптери, 20 кораблів /катерів та один підводний човен.

Ситуація на фронті станом на 30 жовтня 2023 - останні новини

Зокрема цієї ночі Повітряні сили ЗСУ збили 12 ударних дронів та дві керовані авіаційні ракети, якими росіяни атакували Україну. А минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника.

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