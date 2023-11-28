Збройні сили України за добу показали новий результат на фронті, "відмінусувавши" чимало окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 р. станом на ранок сьогоднішнього дня орієнтовно склали 326 тис. 440 осіб особового складу, зокрема за минулу добу наші захисники "мінуснули" 860 ворогів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Також за добу зросла кількість знищеної ворожої техніки:

Танків - до 5523 одиниць (+3 за добу, що минула);

бойових броньованих машин - до 10285 одиниць (+3);

артилерійських систем - до 7876 одиниць (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн - до 10302 одиниць (+3).

Як відомо, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 907 РСЗВ, 597 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5905 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 кораблі/катери, 1 підводний човен та понад 1,1 тисячі спеціальної техніки.

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Циклон змінив хід війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, потужний циклон вплинув на темп бойових дій в Україні, але не зупинив їх. Зокрема на Херсонщині ЗСУ вдало використали погіршення погодних умов, щоб закріпитися на позиціях лівого берега Дніпра, повідомляє у своєму звіті американський Інститут вивчення війни. Як зазначає ISW, попри складні погодні умови, російські й українські сили продовжують наземні атаки по всій лінії фронту, хоча й трохи повільніше через сніг і погану видимість.

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