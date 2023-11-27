У травні 2023 року підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів - винищувач Су-34, один Су-35, два гелікоптери Мі-8МТПР-1 і ще один Мі-8.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив знищення п’яти бортів російської авіації над Брянською областю в травні 2023 року із ЗРК Patriot. У інтерв’ю виданню "Новинарня" він заявив, що "завдяки нестандартним діям" підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів - винищувач Су-34, один Су-35, два гелікоптери Мі-8МТПР-1 і ще один Мі-8.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома "Брянська різня", – сказав він.

Речник Повітряних сил додав, що ворожі борти згодом збивали і над Чорним морем, після чого окупанти стали більш обережними з польотами.

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"Ще Одеса була. Над Чорним морем був збитий ще один Су-35. Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості!", – зазначив Ігнат.

Падіння літаків і вертольотів в Брянській області

13 травня в Брянській області РФ один за іншим впали три вертольоти Мі-8 і винищувачі Су-34 і Су-35. Всі пілоти загинули. Російська влада звинуватила в цьому Україну. Тоді основною версією падіння була помилка російської ППО, яка відпрацювала по своїх.

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