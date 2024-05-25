За минулу добу знищено понад 1100 окупантів.

Сили оборони України за минулу добу знищили 1140 російських окупантів, і загальні ворожі втрати перетнули "ювілейну" позначку у 500 тисяч. Про це повідомляє Генштаб на своїй сторінці у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали близько 500080 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу знищено:

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15 танків

11 ББМ

27 артилерійських систем

2 РСЗВ

1 засіб ППО

39 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

3 одиниці спеціальної техніки

Також повідомляється про знищення 4 БПЛА противника. Водночас у Генштабі повідомили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Тож загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначають у Генштабі.

Відповідно до даних на сайті, загальна кількість знищених БПЛА становить 10414, тож якщо порівнювати з даними за минулу добу (10401), то кількість знищених БПЛА противника становитиме 13.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними Генштабу, найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

Зокрема, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

Також продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена, зазначили у Генштабі.

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