Його з весни розшукували сестра та дівчина.

У Свердловській області поховали 18-річного російського окупанта, який вирушив воювати проти України.

Про це вчора повідомили в адміністрації муніципального утворення Красноуфімський округ. "Сьогодні попрощалися з Єрмоленком Данилом Сергійовичем, 2006 р.н., стрільцем мотострілецького батальйону, який загинув під час спеціальної військової операції", - йдеться в повідомленні.

Російський проект "Медіазона" повідомляє, що Єрмоленко виявився наймолодшим з усіх загиблих окупантів, чиї імена їм відомі. В Україні вже гинули 18-річні загарбники, однак цей окупант народився пізніше за інших.

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Цієї весни Telegram-канал "Не жди меня из Украины" публікував звернення дівчини та сестри військовослужбовця РФ Данила Єрмоленка (позивний "Казах") 2006 року народження. За словами дівчини, востаннє він виходив на зв'язок 12 квітня. Сестра говорила, що він поїхав на бойове завдання в селище Бердичі Донецької області, після чого зник.

Втрати Росії у війні: останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, у повномасштабній війні Росія вже втратила близько 498 940 своїх солдатів.

Російські "Медіазона" і "Бі-бі-сі" разом із командою волонтерів встановили імена понад 53 тисяч російських військових, які загинули під час великого вторгнення в Україну. Список складається тільки з тих людей, про загибель яких повідомили публічно.

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