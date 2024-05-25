Українські захисники відтісняють ворога від переднього краю оборони на Харківщині, - Генштаб

Протягом доби противник понад 2200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Війна в Україні триває і найгарячішою залишається ситуація на Куп’янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

Згідно з інформацією Генштабу, на даний час відбулося 90 бойових зіткнень. Зазначається, що російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та техніці та підтримку з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках – самі здійснюють результативні штурмові дії для покращення стійкості оборони та відновлення позицій.

Протягом доби противник понад 2200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Відео дня

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку було відбито три спроби противника просунутися в районах Тернів та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку кількість атак агресора надвечір зросла до п’яти. Наші захисники зупинили по дві штурмові дії ворога в районах Білогорівки та Спірного. Водночас ще один бій поблизу села Спірне триває. Загарбник успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 13 спроб противника наблизитися до Часового Яру. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована нашими підрозділами.

На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине. Мають частковий успіх східніше Євгенівки. Загалом відбулося 15 бойових зіткнень. Наші захисники вживають активних заходів щодо відновлення втраченого положення.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Найбільш напруженою залишаться обстановка південніше Костянтинівки та південніше Володимирівки. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські захисники зупинили просування ворога на північних околицях населеного пункту Липці та ведуть бої з "різношерстним населенням росіян", які попри знищення, йдуть без перестанку. Командир 5-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" Михайло Гологурський розповів, що відбувається на Харківському напрямку в районі Липців.

"Наша бригада на даний час виконує завдання на Харківському напрямку, а саме, населений пункт Липці, на північних його околицях. Ворога було зупинено, ситуація на зараз стабілізована. Тобто, просувань ворога зараз немає. Противник постійно проводить контратаки, але всі його атаки за останні тиждень-два були відбиті і просування ніде його не було зафіксовано. Це конкретно на нашому напрямку", - акцентував Гологурський.

Вас також можуть зацікавити новини: