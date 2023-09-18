За добу знищено чотири танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет противника.

Українські захисники продовжують роботу по звільнененню території нашої країни від російських загарбників. За добу Сили оборони України знищили ще 620 окупантів.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 18 вересня, орієнтовно склали близько 272 940 осіб.

Крім того, було знищено чимало ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 4 623 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 8 834 (+6);

артилерійських систем – 6 27 (+24);

РСЗВ – 776;

засоби ППО ‒ 525 (+2);

літаків / гелікоптерів – 315 / 316;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 769 (+27);

крилаті ракети ‒ 1 462 (+7);

кораблі /катери ‒ 20;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 571 (+34);

спеціальна техніка ‒ 901 (+5).

Ситуація на фронті станом на 18 серпня - головні новини

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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