Марк Міллі відкинув критику контрнаступу ЗСУ і заявив, що він є "послідовним".

Контрнаступ ЗСУ "не провалився". Були часткові успіхи і "Україна має велику бойову силу".

Про це заявив глова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю телеканалу CNN. "Вони не зазнали невдачі. Є коментарі про те, що цей наступ якимось чином провалився, але він не провалився", - сказав Міллі.

Він додав, що були часткові успіхи й "Україна має велику бойову силу".

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При цьому Міллі сказав, що контрнаступ просувається повільніше, ніж очікувалося.

"Але він "послідовний", - підкреслив Міллі.

Звільнення Кліщіївки

ЗСУ звільнили від російських окупантів населений пункт Кліщіївка у Донецькій області. Як повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, зі звільненням Кліщіївки ЗСУ здобули для себе плацдарм, який дозволить продовжувати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів. За його словами, звільнення цього населеного пункту дає захисникам України ряд переваг над ворогом.

На звільнення Кліщіївки вже відреагував український президент Володимир Зеленський. "Особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції "Лють". Кліщіївка! Молодці!", - прокоментував він.

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