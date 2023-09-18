Протягом минулої доби російські війська атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту.

Сили оборони успішно відбили атаки противника на Бахмутському та Мар'їнському напрямках, ворог намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Зазначається, що протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Донецької, Запорізької, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку, як зазначається, Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області.

Водночас, як поінформували в Генштабі, Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій", - йдеться у зведенні.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Ситуація під Бахмутом - це треба знати

Впродовж останніх тижнів українські військові мають певні успіхи під Бахмутом. Зокрема, кілька днів тому ЗСУ провели вдалий штурм та звільнили Андріївку.

Вчора, 17 вересня, стало відомо, що ЗСУ звільнили від російських загарбників населений пункт Кліщіївка у Донецькій області.

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