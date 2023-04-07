Сьогодні супротивники здійснили багато авіаударів, зазначили у Генштабі.

За добу українська авіація завдала по районах зосередження російських загарбників дев’ять ударів.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії ліквідували ворожий склад боєприпасів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму вечірньому зведенні у п’ятницю, 7 квітня.

"Авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, поблизу Мар'їнки, було знищено російський штурмовик Су-25", - зазначили у Генштабі.

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Також стало відомо, що сьогодні ворог завдав два ракетних та 14 авіаційних ударів по Україні і здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

В Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території української держави.

Ситуація на фронтах України - зараз це варто знати

Вранці 7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни відбили десятки ворожих атак на Мар'їнському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Росіяни в Україні зазнають величезних втрат, зокрема, дуже багато супротивників ліквідовано під час боїв за Бахмут.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні на 7 квітня становлять приблизно 177 110 загарбників. Також знищено, зокрема, понад 300 ворожих літаків.

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