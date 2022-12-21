Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.

Українська авіація учора завдала 22 удари по районах скупчення загарбницьких військ та позиціях зенітно-ракетних компексів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00.

Зазначається, що минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.

Війна з Росією: ситуація на фронті

Найгарячішою ділянкою фронту наразі є Бахмутський напрямок на Донеччині. У вівторок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бахмута. Там він зустрівся та поспілкувався з військовими. Президент також вручив нагороди захисникам.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині російські окупанти масово встановлюють блокпости, щоб ловити своїх дезертирів, які втікають з передової. Всередині російських окупаційних підрозділів немає загального порозуміння і злагодженої роботи. Бойові дії тривають на Запорізькому та Херсонському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів.

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