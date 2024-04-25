Також уражено 28 артилерійських систем і 13 танків.

Сили оборони України за добу відмінусували понад тисячу російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 462 тис. 980 осіб, у тому числі 1040 за минулу добу,

танків ‒ 7255 (+13) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 13942 (+14),

артилерійських систем – 11836 (+28),

реактивних систем залпового вогню – 1049 (+1),

засоби ППО ‒ 772 (+1),

літаків – 348,

гелікоптерів – 325,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),

крилаті ракети ‒ 2118 (+1),

кораблі/катери ‒ 26,

підводні човни - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15949 (+57),

спеціальна техніка ‒ 1946 (+2).

Втрати Росії в Україні

Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Так, минулої доби, авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

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