Сили оборони України за добу відмінусували понад тисячу російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 462 тис. 980 осіб, у тому числі 1040 за минулу добу,
- танків ‒ 7255 (+13) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 13942 (+14),
- артилерійських систем – 11836 (+28),
- реактивних систем залпового вогню – 1049 (+1),
- засоби ППО ‒ 772 (+1),
- літаків – 348,
- гелікоптерів – 325,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2118 (+1),
- кораблі/катери ‒ 26,
- підводні човни - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15949 (+57),
- спеціальна техніка ‒ 1946 (+2).
Втрати Росії в Україні
Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Так, минулої доби, авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
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