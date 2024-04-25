Також у Генштабі повідомили, що протягом доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як йдеться у зведенні Генштабу, за добу авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та три розвідувальні БпЛА противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

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Також у Генштабі повідомили, що протягом доби відбулося 104 бойових зіткнення. Зокрема, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили одну атаку в районі населеного пункту Берестове.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції українських захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 4 безуспішні атаки позицій наших військ.

Війна в Україні: новини

Україна почне отримувати військову допомогу від США вже за кілька днів після того, як американський лідер Джо Байден підпише відповідний документ, а всі ланки логістичних ланцюжків працюватимуть уже наприкінці квітня, впевнений військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, логістика з відправлення відповідних вантажів запрацює протягом наступних 24-48 годин після підписання президентом США.

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