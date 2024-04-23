На думку аналітиків, РФ не має сил для захоплення міста.

Російські загарбники посилили удари та інформаційні операції проти українців у Харкові. РФ знищує місто, щоб переконати його мешканців тікати та перемістити мільйони людей всередині України.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, окупанти використовують обмежені можливості української протиповітряної оборони та підвищену напруженість в очікуванні військової допомоги з США.

"Кремлівські рупори хапаються за занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції Росії проти міста Харків, щоб провести ймовірну скоординовану інформаційну операцію з метою створити негабаритну паніку серед українців. ISW оцінює, що ймовірність успішного наземного наступу Росії проти Харкова є дуже низькою, якщо Україна швидко отримає відновлення військової допомоги США", - йдеться у звіті аналітиків.

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Хоча в Україні лунали обговорення того, що РФ цього літа може спробувати провести наземну операцію проти Харкова, американські експерти переконані, що у загарбників не вистачить сил для захоплення міста, допоки українські військові будуть адекватно забезпечені.

Атаки на Харків - що кажуть у РФ

В ISW нагадали, що пропагандист російського державного телебачення Володимир Соловйов 28 березня заявив про необхідність знищити Харків "квартал за кварталом". Він висловив ідею запропонувати українським цивільним залишити місто протягом 48 годин до того, як вони будуть убиті під час знищення міста Росією.

Згодом, російське неонаціоналістичне видання "Царьград" 16 квітня поширило заяву, що російська наступальна операція із захоплення міста Харкова неминуча і що ситуація в місті Харкові стане "гіршою, ніж у Бахмуті та Авдіївці".Зокрема, вони пригрозили місту-мільйоннику блокадою, а також відключенням електроенергії, води ти газу.

"Відомий російський мілблогер заявив, що удари Росії 22 квітня по Харкову є ознакою того, що українські цивільні особи повинні залишити Харків, "поки вони ще можуть", і що цивільним особам немає сенсу ховатися та захищати свої квартири, якщо українські сили "ховаються у підвалі", натякаючи на те, що російські війська можуть навмисно націлюватися на житлову інфраструктуру. Інший російський мілблогер стверджував, що українці повинні залишити Харків, поки їхні "сусіди" не вб’ють їх, ймовірно, маючи на увазі російські сили", - додали аналітики.

Війна в Україні - ситуація у Харкові

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров став першим високопоставленим чиновником, який заявив про намір Росії захопити Харків.

За даними ОВА, російські окупаційні війська щодоби обстрілюють близько 20 населених пунктів Харківської області. У хід йде все - керовані авіабомби, артилерія, танки та міномети. Озброєння змінюється залежно від близькості до кордону з РФ та лінією фронту.

Попри це значного відтоку населення не спостерігається. Люди евакуюються лише з найнебезпечніших районів, тоді як у Харкові продовжують проживати близько 1,3 млн осіб.

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