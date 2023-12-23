Українські військові знищили три російських винищувачі Су-34 під час блискучої операції Сил оборони.
Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV" та "Українське радіо", знахабнілі окупанти намагалися підлетіти ближче для задання ударів по бійцях ЗСУ, однак українські захисники застали тих зненацька й провели блискавичну та витончену операцію.
"Росіяни знахабніли, підлетіли ближче, намагалися вдарити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Вони ризикнули невдало. Сподіваємося, таких ризиків окупанти робитимуть більше", - сказав він.
Ігнат пояснив, що 500-кг КАБи можуть летіти 20-25 км, проте "коли хочеться і руки чешуться завдати удару, то треба підлетіти ближче".
За його словами, подібне збиття літаків окупантів раніше було біля острова Зміїний, а також над російською Брянської областю. Як додав речник, "їх нічого не навчила брянська історія, одеські історії, де були теж перехоплені і "Су-24", і "Су-35""
"Одразу три "жирних" цілі українські військові знищували на початку російської агресії, коли ворог поводив себе нахабно, залітаючи фактично над українськими містами", - зазначив Ігнат.
Він вважає, що збиття 3 бортів ворога стало "топ подією", і після цього росіяни тричі подумають, чи варто підлітати до українських кордонів.
Збиття російських Су-34 - деталі
22 грудня опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Авіаексперт Валерій Романенко оцінив "блискуче сплановану операцію". На його думку, знищили ворожі літаки вдалось завдяки системі ППО Patriot, яка "по аеродинамічних цілях працює на дальності 160 кілометрів".