На Херсонському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших військ, але з втратами відступив.

Протягом минулої доби, 22 листопада, на фронті відбулося 75 бойових зіткнень.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак російських окупантів в районі Синьківки Харківської області, де вони намагались прорвати оборону наших захисників.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 8 атак росіян біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. При цьому на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські війська стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Наші воїни відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Там було відбито 4 атаки. Ще одну атаку відбили західніше Старомайорського Донецької області на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного. Водночас на Мелітопольському напрямку наші війська продовжують активними діями завдавати окупаційним силам втрат, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

"На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", - підсумували у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що з покращенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу "FPV".

Втрати Росії, лише за першу половину грудня, складають близько 7700 військовослужбовців.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку наразі активна, але окупаційні війська не мають там особливих успіхів.

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