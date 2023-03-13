Українські воїни також ліквідували ворожу бойову машину піхоти.

Українські морські піхотинці за добу, 12 березня, знищили дев'ятьох російських окупантів та бойову машину піхоти ворога.

Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook. "Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України було знищено дев'ять окупантів та одну бойову машину піхоти...", - йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ додали, що остаточні втрати супротивника уточнюються.

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Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що морські піхотинці за тиждень знищили 178 російських загарбників.

Ситуація на фронті в Україні - що сьогодні варто знати

Вранці 13 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби захисники української держави відбили понад 100 атак з боку супротивника.

За даними Генштабу, супротивники продовжують наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, хоч і зазнали серйозних втрат.

Загальні втрати РФ в Україні вже становлять близько 159 тис. 800 загарбників. Крім того, ліквідовано багато ворожої техніки, зокрема, 6 774 бойові броньовані машини.

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