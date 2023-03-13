За добу також було знищено, зокрема 16 артилерійських систем ворога.

Збройні сили України знищили ще понад 700 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 березня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 159 тис. 800 (+710 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 3 тис. 474 (+8) одиниці, бойових броньованих машин - 6 тис. 774 (+5), артилерійських систем - 2 тис. 503 (+16), реактивних систем залпового вогню - 493.

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Засобів протиповітряної оборони було знищено 259, літаків - 304, гелікоптерів - 289, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2 тис. 109 (+1), крилатиї ракет - 907.

Крім того, кораблів/катерів було знищено 18, автомобільної техніки та автоцистерн - 5 тис. 354 (+6), а спеціальної техніки - 251 (+9).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.