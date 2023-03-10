Також знищено танк, броньовані машини, зенітно-ракетний комплекс та сховище з боєприпасами.

Морські піхотинці за тиждень ліквідували 178 російських військових.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 178 окупантів, 8 бойових броньованих машин, танк, зенітно-ракетний комплекс, 9 одиниць автомобільної техніки, 5 мінометних розрахунків, 3 опорних пункти та сховище з боєприпасами", - повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ.

Також Військово-Морські Сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи.

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Зокрема, за минулий тиждень в рамках "зернової ініціативи" 23 судна покинули українські порти на борту яких було близько 1 млн тонн зерна та інших продуктів харчування.

Війна в Україні: втрати Росії

За даними Генштабу, станом на ранок 10 березня ЗСУ знищили ще 870 російських загарбників. Загальні втрати росіян на полі бою орієнтовно склали близько 156 990 осіб.

За останню добу захисники України дали відсіч 102 атакам противника, який продовжує посилювати свій тиск на східній лінії фронту з метою окупації української "фортеці" Бахмут.

Крім того, українські Сили оборони запобігли черговій спробі росіян висадити диверсійно-розвідувальну групу на острови біля Херсона.

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