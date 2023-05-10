За добу на нашій землі ліквідовано майже 20 ворожих бойових броньованих машин, зазначили у Генштабі.

Втрати росіян в Україні на сьогодні, 10 травня, "перескочили" нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 196 тисяч окупантів.

За добу було знищено 690 супротивників, і тепер загальні ворожі втрати становлять приблизно 196310 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог також втратив: танків - 3736 (2 за добу), бойових броньованих машин - 7275 (18 за добу), артилерійських систем - 3039 (8 за добу), реактивних систем залпового вогню - 555 (1 за добу), засобів протиповітряної оборони - 308 (1 за добу), безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2624 (6 за добу), крилатих ракет - 970 (15 за добу), автомобільної техніки та автоцистерн - 5974 (5 за добу) та спеціальної техніки - 389 (1 за добу).

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Не зазнали змін за добу ворожі втрати літаків - 308, гелікоптерів - 294 та кораблів і катерів - 18.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби українська авіація вісім разів вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а також нанесла два удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Крім того, ракетні війська та артилерія за добу уразили російські пункт управління, чотири райони зосередження живої сили окупантів, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

За даними Генштабу, наразі росіяни продовжують основні сили кидати на наступальні та штурмові дії на на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, за добу українським військовим вдалося відбити 46 ворожих атак.

Наразі "найгарячіше" в районах Бахмута та Мар’їнки - запеклі бої за ці міста тривають вже не один місяць. Однак українські захисники та захисниці мужньо утримують позиції та завдають російським терористам значних втрат.

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